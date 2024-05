A Time Out diz

Hotel Hotel - Member of Design Hotels apresenta uma piscina exterior, jardim, um terraço e restaurante em Lisboa. Este hotel de 4 estrelas dispõe de um bar. O alojamento fornece receção aberta 24 horas, transfers do aeroporto, serviço de quartos e acesso Wi-Fi gratuito. O alojamento providencia quartos com com ar condicionado, secretária, máquina de café, um minibar, cofre, televisão de ecrã plano e uma casa de banho privativa com chuveiro. As acomodações providenciam roupa de cama e toalhas. Diariamente são oferecidas opções de pequeno-almoço buffet, à carta e continental. Hotel Hotel - Member of Design Hotels tem vários pontos de interesse populares nas suas proximidades, incluindo Rossio, Teatro Nacional Dona Maria II e Praça do Comércio. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Humberto Delgado, que fica a 8 km de Hotel Hotel - Member of Design Hotels.