De Lisboa vou fugir, vou dançar para a Caparica

Quando Matthieu Corosine meteu os pés na Costa da Caparica pela primeira vez, há menos de dez anos, achou que estava em Malibu. Na altura, o promotor francês preparava-se para trazer Les Plages Electróniques de Cannes para a margem sul, mas os co-organizadores portugueses disseram-lhe que era melhor tirar a Caparica do nome da edição portuguesa e ter programação em Lisboa, para não assustar o público nacional. Quando trouxe o festival MOGA de Essaouira para cápela primeira vez em 2021, porém, ninguém recomendou que escondesse a localização. Pós‑pandemia percepção da Costa da Caparica estava a mudar. Desde então, a cidade integra o roteiro nocturno de lisboetas e nómadas digitais. Até domingo, 2 de Junho, recebe mais uma edição do MOGA Caparica. E muitas mais festas.

“Não fazia qualquer sentido a Caparica ter má imagem junto dos portugueses”, sublinha o promotor. “É um dos sítios mais bonitos que já vimos, a 15 minutos de distância de uma capital europeia. O tipo de cenário que esperas encontrar em Los Angeles, ou noutras localizações bem sexy.” Não é o único a pensar assim: os novos caparicanos, muitos deles estrangeiros, que abriram negócios e vieram morar para a Costa nos últimos anos, referem-se à zona como a Capifórnia, meio a sério, meio a gozar. Tal como o co-fundador do MOGA, a maioria ainda hoje não percebe bem por que razão a Costa era mal vista.

“Acho que eventos como o nosso contribuem para mostrar que este é um lugar incrível. O [executivo camarário] também está a fazer um excelente trabalho, tornando a cidade mais segura e construindo novas infraestruturas. Ainda recentemente inauguraram uma ciclovia enorme, para promover e facilitar o uso de bicicletas e trotinetes. E à medida que assistimos a esta evolução, começámos cada vez mais a fazer parte [da mudança]”, declara Matthieu. “A Costa da Caparica é o sítio do momento. Tanto que, em 2016, era possível comprar um espaço na praia por 300 mil euros, e hoje não se encontra nada por menos de um milhão.”

Este aumento exponencial dos preços, num intervalo temporal tão curto, é um problema e uma consequência de não restarem mais áreas por gentrificar no centro de Lisboa – e das classes médias nacionais que gentrificaram os antigos bairros proletários e periféricos da cidade estarem a ser desalojadas por uma burguesia e pequena burguesia global, com maior poder de compra. Não deixa, contudo, de ser ilustrativo de uma mudança de percepção e das transformações que estão a acontecer naquele e noutros pontos a sul do Tejo. “Quer dizer que muita gente finalmente percebeu o potencial que isto tem”, chuta o co-fundador do festival, com absoluto pragmatismo.

Ele foi dos primeiros a perceber esse potencial. Tal como Ana Fernandes, portuguesa que trocou Nova Iorque pela Caparica e, antes de servir gelados e vinhos naturais no seu Pussy Galore, ajudou a dinamizar o Irmão e a expandir o pequeno império do Dr. Bernard. Isto é, do francês Gregory Bernard, dono de bares e restaurantes, de um hostel, de uma escola de surf e até de um espaço de cowork na cidade. Sim, porque há cada vez mais pessoas com vontade de terem escritórios na Costa para poderem dar um mergulho na hora de almoço. Sobretudo estrangeiros, como Nico Bernars, outro francês, que partilha numa das suas contas de Instagram, Opa Caparica (@opacarica), o que se está a passar na região.

“Queremos envolver diferentes salas, negócios e atracções, com as quais estabelecemos parcerias [no MOGA]. Há vários eventos, gratuitos e acessíveis a toda a gente, e por fim temos três dias de festival, de sexta-feira, 31 de Maio, a domingo, 2. Nas edições anteriores, ocupávamos diferentes bares de praia, que ficavam muito longe uns dos outros. Era muito difícil continuar a crescer e organizar um festival nestas condições”, confidencia. “Para termos lucro, tínhamos de vender quase 95% dos bilhetes. Era um risco muito elevado.”

Para reduzir o risco, aumentar a lotação – “sem deixar de ser um festival boutique” – e simplificar a logística, tiveram de descomplicar. “Encontrámos estes dois sítios, o Waikiki e o Borda d’Água, que estão separados por apenas 100 metros, e decidimos juntá-los num só recinto, onde vamos ter quatro palcos, uns maiores e outros mais pequenos”, detalha. “Por outro lado, queríamos aproximar a experiência portuguesa do MOGA Essaouira, então vamos ter um mercado de criadores, com artesãos e designers de Marrocos e de Portugal, entre os dois locais. Há também carrinhas com comida. É uma experiência de festival de praia completa. Maior do que dantes, sem ser grande demais, porque não queremos isso.”

O house é a língua franca do MOGA, apesar de haver margem para outras músicas electrónicas e de dança. No cartaz desta edição, destacam-se os DJs e produtores alemães Dixon, Jan Blomqvist e Andhim, a sul-africana Desiree e os holandeses do Dekmantel Soundsystem, entre outras figuras da cena electrónica global como Acid Pauli, Atlassi, Black Pomade, Heidi Lawden, Just Kelly, Kawtar Sadik, Luca Saporito, Mr. ID, Pachanga Boys, Palms Trax, Paso Doble, Portable, Retro Cassetta, Safar, Sassy J, Satori ou tINI. E um vasto contingente português, incluindo artistas que dispensam apresentações, como DJ Vibe, Xinobi ou Yen Sung.

Os protagonistas do MOGA são os primeiros grandes nomes da electrónica mundial a dar à Costa na época balnear que se avizinha. A julgar pela quantidade de festas e DJ sets que se têm multiplicado na cidade costeira nos últimos Verões – e pelo fulgor com que estas noites são documentadas nas redes sociais de ano para ano – não serão os últimos. Afinal, já não é apenas do sol da Caparica que os lisboetas (e cada vez mais estrangeiros) vão à procura.

