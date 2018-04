Em Maio há animais em realidade aumentados nas Amoreiras

Em nome da preservação da bicharada, o Amoreiras Shopping Center junta-se ao Jardim Zoológico de Lisboa para promover uma experiência de realidade aumentada para toda a família.

Chama-se Natureza Aumentada e é um projecto inédito em Portugal, que de 2 a 20 de Maio vai animar a praça central do Amoreiras Shopping Center com três experiências totalmente interactivas e imersivas: "Back to the Jurassic", "Artic Explorer" e "Air, Land and Sea".

Esta actividade desenvolvida por uma das maiores empresas de realidade aumentada do mundo, a INDE, convida a viajar pelo tempo dos dinossauros, a mergulhar nos Árticos e a conhecer melhor os animais do nosso planeta: do ar, da terra e do mar. O objectivo é alertar os lisboetas para as problemáticas em torno da conservação dos animais.

Esta iniciativa vai decorrer durante a semana entre as 12.00 e as 18.00 e ao fim-de-semana com horário mais alargado: das 11.00 às 19.00. A entrada é gratuita.

