Há um novo festival na cidade: Nova Batida

Em Setembro, de 14 a 16, a LX Factory e o Village Underground recebem o Nova Batida Festival, promovido pela londrina Soundcrash e que junta electrónica e hip-hop, entre outras linguagens.

Mais uma moeda, mais uma voltinha, mais um festival de música. Lisboa não pára. Felizmente. O Nova Batida Festival é uma importação proveitosa e de qualidade, que acresce mais uma oferta no campo dos festivais de Verão. Sim, que Setembro ainda é Verão. Acontece no Village Underground e no LX Factory, à imagem dos campeonatos do mundo de futebol que decorrem em países que partilham fronteiras.

O Nova Batida é uma produção da Soundcrash, uma promotora de música independente do este de Londres, dirigida e programada por Rob Waller há 11 anos, que promove concertos em sítios poucos habituais e gere três pequenos festivais no Reino Unido, Croácia e Tailândia.

Waller, como tantos outros ingleses, mal meteu um pé em Lisboa percebeu que queria vir cá muito mais vezes, passar mais tempo: “Comecei a desenvolver a ideia há 3 anos, quando visitei Lisboa pela primeira vez. Percebi de imediato o quão excitante, criativa e bonita é esta cidade. Achei que o ethos que desenvolvi para a Soundcrash tinha tudo a ver com o momento que Lisboa está a passar”, explica.

E o que se pode esperar do Nova Batida a nível sonoro? Ora pois, o nome já dá a primeira pista. Dá ares de electrónica em comunhão com linguagens que vão do hip-hop ao afrobeat. “Parece-me que Lisboa tem uma identidade especial no que às artes diz respeito. Adoro o balanço da cidade, o seu batimento urbano em oposição às praias cheias de surfistas. Por outro lado, a cena trance-techno, bem como a mais pop, estão bem representadas, ou seja, é abrangente, é o ideal para o tipo de eventos que gostamos de fazer”, conta Waller.

O cartaz ainda não foi revelado – esperam-se novidades no início da próxima semana – mas podemos garantir que é fruta da boa.

Os bilhetes, para os quais ainda se desconhece o preço e modalidades, vão estar à venda a partir de 26 de Janeiro.