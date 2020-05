J. K. Rowling está a editar online um novo livro para crianças – e é grátis

The Ickabog passa-se num universo de fantasia e será lançado em capítulos, todas as semanas, até 10 de Julho, na Internet.

A escritora J. K. Rowling, autora da saga Harry Potter, está a publicar um novo livro infanto-juvenil por fascículos, que começaram desde ontem, terça-feira, a ser editados online e de forma gratuita. Os capítulos serão disponibilizados todas as semanas, entre 26 de Maio e 10 de Julho. O livro completo será publicado (na versão inglesa) em formato impresso, eBook e audiolivro em Novembro. The Ickabog é como se chama o novo livro, que foi desenvolvido ao mesmo tempo que escrevia os livros de Harry Potter e que deveria ter sido lançado depois do último livro da saga, Harry Potter e os Talismãs da Morte.

“No entanto, depois do último livro de [Harry] Potter quis fazer uma pausa na publicação, que acabou por durar cinco anos. Depois de alguma indecisão, resolvi que queria afastar-me dos livros infanto-juvenis por um bocado. Por essa altura, o primeiro rascunho de The Ickabog foi parar ao sótão, onde permaneceu por quase uma década”, revelou a escritora numa nota no seu site oficial.

O novo livro é uma história sobre “verdade e abuso de poder”, que nada tem que ver com o universo de Harry Potter. Não é suposto ser lida como uma resposta aos tempos que vivemos, ressalvou. Há dez anos, a romancista costumava ler pequenos trechos aos filhos pequenos antes de adormecerem e só há poucas semanas teve a ideia de publicar a história gratuitamente para todas as crianças em confinamento.

A autora recuperou os manuscritos e reescreveu algumas partes tendo em conta as opiniões dos filhos agora adolescentes. “Enquanto trabalhava para terminar o livro, comecei a ler capítulos à noite para a família novamente. Esta foi uma das experiências mais extraordinárias da minha vida de escrita”, detalhou.

J. K. Rowling está também a pedir às crianças que enviem ilustrações para cada capítulo. As melhores serão publicadas na versão impressa da história. A escritora anunciou ainda que s royalties do livro quando publicado servirão para ajudar grupos particularmente afectados pela pandemia.

