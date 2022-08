No Dia da Cerveja ninguém paga para entrar no Museu da Cerveja (com direito a degustação e tudo)

O Museu da Cerveja, na Praça do Comércio, celebra o Dia Internacional da Cerveja com entradas gratuitas no museu e visitas guiadas a cada meia hora.

Os clientes do restaurante têm sempre acesso gratuito ao museu, mas na próxima sexta-feira não será necessário passar pela casa de partida. O motivo é o Dia Internacional da Cerveja, assinalado a 5 de Agosto desde 2007, uma data instituída na Califórnia e hoje assinalada em mais de 50 países, explica o Museu da Cerveja em comunicado.

O Museu da Cerveja é um restaurante, mas, como o nome indica, é também um museu dedicado a uma bebida que já conta com sete mil anos de história. O percurso desenhado para o museu é uma viagem pelos vários capítulos da sua confecção, com especial destaque para a produção de cerveja no território que é hoje Portugal. No final, os visitantes encontram uma recriação de uma adega monástica do século XVI. Além da entrada gratuita, haverá visitas guiadas ao museu a cada meia hora, entre as 12.00 e as 21.00. E mesmo com entrada gratuita, o museu mantém a habitual oferta de degustação de cerveja para maiores de 18 anos, no final da visita.

Também apenas nesse dia, o restaurante irá servir um mimo especial. O Museu do Pão, que também faz parte do grupo O Valor do Tempo, criou uma receita exclusiva para o Museu da Cerveja: o pão integral de cerveja artesanal, que será servido em todas as refeições e também estará à venda na mercearia do museu.

O grupo O Valor do Tempo foi fundado em 1994, em Seia, e em 2002 inaugurou o Museu do Pão. Actualmente, tem 44 espaços em Portugal e algumas marcas bem conhecidas em Lisboa como a Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau, a Silva & Feijóo, a Casa Pereira da Conceição, o Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa, A Brasileira do Chiado, a Joalharia do Carmo, a loja Figurado de Barcelos e o jornal digital Mensagem de Lisboa.

Museu da Cerveja. Praça do Comércio. Ala Nascente, 62 a 65. Seg-Dom 12.00-21.00. Bilhete: 7,5€ (entrada gratuita a 5 de Agosto)

+ Noites de Verão: em Agosto, o Casino Estoril é palco de concertos com entrada livre

+ Na Praia das Maçãs, também há aulas de yoga. E são grátis