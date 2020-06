A mostra, que se define como "a maior exposição europeia de modelos feitos com peças Lego", reabriu as portas a 6 de Junho e pode ser visitada até 23 de Agosto na Alfândega do Porto.

São mais de 100 construções, com cinco milhões de peças e 12 zonas temáticas que cobrem 2000 metros quadrados de exposição. O destaque é a maquete do Titanic, que foi recriado em todos os detalhes do exterior e interior, construído a partir de meio milhão de peças à escala de 1:25, com 11 metros de comprimento e quase 3 metros de altura. Mas há muito mais para ver na Exposição Peças Lego, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

Na zona especial dedicada à saga Star Wars, há mais de 100 modelos com representações de naves, cenas, personagens, armas, bases e as batalhas mais conhecidas. Também pode ver recriações em Lego do corpo humano, do universo Hobbit, de instrumentos musicais, missões espaciais, comboios, estrumpfes, um mapa interactivo da Europa ou a queda do muro de Berlim.

A exposição está aberta todos os dias das 10.00 às 19.00. De segunda a sexta, os bilhetes custam 7,50€ por pessoa. Ao sábado, domingo e feriados, passam a custar 8,90€ por pessoa. Podem ser comprados online.

