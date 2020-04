Chamadas de Embalar: e que tal uma serenata por telefone?

A distância pode impedir um toque, mas nunca o carinho que sentimos por alguém; a pensar nisso e em quem não tem tecnologias nem Internet em casa, Rúben Pardal, Carolina Caldeira e Francisco Lacerda criaram Chamadas de Embalar, uma iniciativa que faz serenatas por telefone.

O objectivo é combater o isolamento e fazer com que a música ajude a passar as horas, para se inscrever basta ligar para 913 841 430 nas próximas duas semanas (até 16 de Abril), entre as 12.00-16.00, e indicar o seu nome, o número e a pessoa para a qual pretende dedicar a canção, seguida da mensagem.

Os telefonemas estão limitados a 30 pedidos por dia, com uma duração de cinco a sete minutos, que acontecem entre as 20.00 e as 22.00. Por uma questão de logística as músicas e os artistas são escolhidas pela equipa, mas Carolina Caldeira garante fazer uma triagem “para perceber se é de cariz romântico ou não”, na playlist de Beatriz Pessoa constam músicas de Caetano Veloso, Gale Costa, João Gilberto, entre outros.

Até ao momento, o projecto conta com 11 artistas: Andor Violeta, Gabriel Petra, Rita Dias, Ana Marino, Beatriz Pessoa, Amaura, Vasco Completo, Lour, Surma, Maria Teresa Alves e Ditch Days; mas Rúben Pardal considera que seria vantajoso juntarem-se mais, não só para aumentar a capacidade de pedidos por dia, mas também para dar uma maior visibilidade à iniciativa.

A somar às chamadas, têm também uma campanha de Gofunding para angariar fundos para os profissionais de saúde dos hospitais de Santa Maria, em Lisboa, e São João, no Porto.

