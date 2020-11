Porto de Tradição vai proteger mais duas lojas históricas

O programa Porto de Tradição foi criado em 2016 pelo município para proteger os estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social do Porto. Esta semana foram integrados mais dois estabelecimentos históricos da cidade: a Casa Natal e a Fausto & Almeida.

O reconhecimento foi aprovado na reunião de Câmara desta segunda-feira, anuncia o portal municipal. A lista de estabelecimentos integrantes do Porto de Tradição aumenta assim para 93 nomes, aos quais se juntam ainda quatro entidades. Em 2020 foram aprovados 14 novos reconhecimentos.

A Casa Natal, na rua de Fernandes Tomás, é uma mercearia centenária, uma das mais antigas do Porto ainda em actividade no sector. Fundada no ano de 1900, é um dos melhores sítios da cidade para comprar bacalhau, queijos, frutos secos, frutas desidratadas, conservas e doçaria variada. Já a Fausto & Almeida é uma empresa dedicada ao comércio de importação e exportação de material eléctrico. Localizada na Rua do Almada, desenvolve a sua actividade comercial desde 1938.

Em 2019, o programa Porto de Tradição passou a contar com um Fundo Municipal de Apoio, dotado de 525 mil euros para as lojas e entidades reconhecidas pela iniciativa. Este montante foi renovado para 2021, com verbas do orçamento da autarquia.

