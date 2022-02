Rui Reininho vai dar um concerto gratuito no Porto a 17 de Fevereiro

A apresentação da nona edição do programa municipal Cultura em Expansão, marcada para o dia 17 de Fevereiro, às 19.30, na Associação de Moradores do Bairro Social da Pasteleira, contará com uma actuação de Rui Reininho. O evento tem entrada gratuita, mediante levantamento de bilhete (até dois por pessoa), no dia e local do espectáculo, a partir de uma hora antes do seu início.

O homem dos GNR traz ao palco 20.000 Éguas Submarinas, o segundo álbum em nome próprio, um registo intrigante e peculiar de um homem múltiplo. Explorando estruturas mais magnéticas e sensoriais, com menos palavras e mais sons, Rui Reininho mergulha a fundo, entre vibrações tibetanas e técnicas telúricas. Em conjunto com o músico e produtor açoriano Paulo Borges, cria luxuriantes tapeçarias que jogam com as texturas dos instrumentos, entre gongos, taças, percussões, guitarras, sintetizadores, sopros e vocalizações. Com ele em palco estará também o guitarrista Alexandre Soares, ex-companheiro dos GNR.

O Cultura em Expansão é um programa anual de promoção cultural e artística, criado em 2014 pela Câmara do Porto, que se materializa em diferentes iniciativas em associações de moradores, colectividades e outros espaços. O seu objectivo é permitir a fruição e o acesso directo e gratuito a uma programação nas áreas da música, teatro, cinema, dança, literatura e performance.

Em 2022, o programa "manterá a sua lógica de construção e fomento de novos pólos de cultura na cidade", lê-se no site do município. Concentrando a sua programação em quatro territórios distintos, o programa voltará a contar com um acompanhamento continuado de colectivos artísticos com o duplo papel de programadores e dinamizadores do trabalho com as comunidades: o Visões Úteis na Associação Nun'Álvares de Campanhã, a Confederação no Grupo Musical de Miragaia, o Teatro do Frio na Associação de Moradores do Bairro Social da Pasteleira e a Sonoscopia na Associação de Moradores da Bouça.

