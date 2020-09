São João da Madeira vai premiar a melhor ilustração de um lápis com 1500€

É em São João da Madeira que está sediada a centenária Viarco, a única fábrica de lápis em Portugal. Não admira, pois, que seja este o objecto escolhido para encabeçar o novo formato dos Encontros Internacionais de Ilustração — evento anual criado em 2008 e cancelado este ano devido à pandemia —, pensado para “ser realizado sem a presença dos ilustradores e público”, revela o texto de apresentação.

Para não deixar a ilustração esquecida na gaveta, a Junta de Freguesia de São João da Madeira lançou, na semana passada, o concurso “Lápis Ilustrado”, aberto ao público geral. Profissionais e amadores, portugueses e estrangeiros, de todas as idades, são desafiados a criar uma ilustração original em torno do lápis. Para isso, deverão obedecer à sua silhueta real, que está disponível no regulamento do concurso, e à área de desenho de 20x14,1cm.

Os participantes devem submeter apenas um trabalho a título individual ou colectivo e podem concretizá-lo com recurso às técnicas e suportes que entenderem. Os trabalhos podem ser apresentados até 30 de Outubro, sendo que os três melhores serão premiados com 1500€, 1000€ e 500€, respectivamente. Há, também, um concurso dirigido às escolas básicas da freguesia, o “Lápis Escolar”, que vai atribuir prémios de 300€, 200€ e 100€ às três melhores propostas, por essa ordem.

Os 25 finalistas, entre os quais estarão os três premiados, serão conhecidos até 10 de Novembro, depois de avaliadas a legibilidade, adaptabilidade, originalidade e criatividade dos trabalhos apresentados. O lápis vencedor poderá vir a sair do papel numa edição especial da Viarco, parceira dos Encontros de Ilustração e do “Lápis Ilustrado”.

+ Galerias de arte que deve conhecer no Porto

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story