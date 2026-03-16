Clérigos dá as boas-vindas à Primavera com uma série de concertos imersivos

Entre os dias 26 de Março e 6 de Abril, a igreja volta a encher-se de cor, som e movimento, para a sua segunda edição do 'Clérigos Immersive Concert: Spiritus Vitae'.

Com a chegada da Primavera renova-se a natureza e a programação de espaços icónicos como a Igreja dos Clérigos. À sua dinâmica agenda, soma-se agora mais um bom motivo para visitar o ex-libris portuense: o Clérigos Immersive Concert: Spiritus Vitae – Sons de Primavera, o ciclo de concertos imersivos que, este ano, se apresenta como um “sinónimo de contemplação, beleza, harmonia e renascimento”, avança a organização em comunicado. Entre os dias 26 de Março e 6 de Abril, a igreja volta a encher-se de cor, som e movimento, para a sua segunda edição, mesmo a tempo da Páscoa.

O Clérigos Immersive Concert: Spiritus Vitae – Sons de Primavera combina uma projecção a 360º na arquitectura do edifício, desenhado por Nicolau Nasoni, com a reprodução de conhecidos temas musicais, “inspirados na essência da estação e no que ela representa enquanto momento de renovação, esperança e luz”. Estes serão interpretados por voz e violino, pelos imponentes órgãos de tubos da Igreja dos Clérigos e, pela primeira vez, pela harpa. Vai ser possível ouvir ao vivo obras como Clair de Lune, de Claude Debussy; Pie Jesu, de Andrew Lloyd Webber; ou Cisne, de Camille Saint-Saëns.

“Spiritus Vitae regressa como uma mensagem de esperança e um momento de pura beleza, que desafia os sentidos e nos convida a sonhar. Este ano, a harpa eleva ainda mais a experiência, e traz-nos composições especialmente tocantes, suaves e delicadas. É um privilégio poder criar um espectáculo acústico e multimédia tão poético num monumento tão icónico”, referiu na mesma nota de imprensa Edoardo Canessa, produtor executivo do atelier OCUBO, estúdio especializado em projectos multimédia e experiências interactivas, que tem desenvolvido uma série de eventos em parceria com a Irmandade dos Clérigos.

Em época de festividade religiosa, o director executivo da Irmandade dos Clérigos, António Tavares, relembra a importância do evento. “Acreditamos que esta conjugação entre música, imagem e simbologia de Páscoa permite proporcionar ao público uma experiência cultural verdadeiramente distintiva, plenamente alinhada com a identidade e a missão desta Igreja.”

O ciclo Clérigos Immersive Concert: Spiritus Vitae – Sons de Primavera surgiu pela primeira vez em 2025, a partir do universo de Spiritus, o primeiro espectáculo imersivo da Igreja dos Clérigos que, em 2023, ajudou a consagrar o monumento como “Local Mais Notável” do mundo pelos Remarkable Venue Awards. Os bilhetes para os concertos de Primavera, que acontecem nos dias 26 e 31 de Março e 1, 3, 4 e 6 de Abril, sempre às 21.30, têm um custo de 23€ e podem ser comprados na bilheteira local, no site oficial ou em portugalagenda.com.

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