Carlão, A Garota Não e Tiago Bettencourt no primeiro festival de música do ano

A 24ª edição do Sons de Vez, em Arcos de Valdevez, vai fazer subir ao palco outros nomes da cena musical nacional, como Delfins, Milhanas, Best Youth e PAUS, que terminam este ano.

Oito sábados, 14 espectáculos para assistir (e aplaudir). A 24ª edição do Sons de Vez, que se apresenta como sendo o primeiro festival do ano e o mais antigo dedicado à música feita em Portugal, está de regresso à Casa das Artes de Arcos de Valdevez, entre os dias 7 de Fevereiro e 28 de Março. E o cartaz está recheado de nomes de peso da cena musical nacional, como Carlão, A Garota Não, Tiago Bettencourt, Delfins ou Milhanas.

“O Sons de Vez é o mais histórico evento do seu género e um verdadeiro baluarte da cultura e da identidade sonora do país contemporâneo. Em 2026 contamos com oito datas e 14 projectos que não deixarão ninguém indiferente”, avançou o município minhoto sobre o evento. O festival arranca, no dia 7 de Fevereiro, com a actuação de Tiago Bettencourt, que regressa aos palcos do Sons de Vez. A primeira parte deste concerto contará com a viola tradicional de Rui Fernandes, que se apresenta em quarteto.

João Hasselberg

No Dia dos Namorados, a 14 de Fevereiro, tem aqui um belo programa: vai poder ouvir os Retimbrar, um conjunto de oito músicos que dão corpo a um projecto que “celebra o folclore, a poesia popular e a oralidade, partindo do ritmo para construir narrativas que reflectem a vivência entre o rural e o urbano”, lê-se na nota enviada à imprensa. Antes desta actuação é possível dançar ao som do “folk/pós-fado/world music” de Homem em Catarse.

O dia 21 de Fevereiro contará com a soul-pop de Daniela Galhoz e com concerto de Milhanas, cuja “música combina introspecção e autenticidade, cruzando influências do jazz, gospel e música moderna, com uma forte ligação à literatura portuguesa”. No sábado seguinte, a 28 de Fevereiro, é a vez de Cátia Oliveira e o seu alter ego A Garota Não subirem ao palco, assim como da norte-americana Amy Rigby, figura de culto da cena underground/indie, que se estreia em Portugal.

©DR A Garota não

Em Março há mais para ver e ouvir. A começar por Carlão que, no dia 7, apresentará novos do álbum a lançar ainda este ano. A 14 de Março há rock alternativo de MONCHMONCH e a possibilidade de assistir a um dos últimos concertos de PAUS. A banda já anunciou o seu fim, marcado para 5 de Dezembro de 2026.

Os Best Youth apresentam o novo trabalho “Everywhen” a 21 de Março, dia em que se estreiam os Ardours, uma dupla italiana a viver em Portugal, que explora um “new wave dos anos 80, fundido com metal alternativo/gótico”. O encerramento do festival fica nas mãos da banda portuguesa Delfins.

Os concertos começam às 22.00 e os bilhetes custam entre os 10€ e os 12€. Ficam disponíveis para compra no primeiro dia útil da semana de cada espectáculo.

