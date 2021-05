‘1899’ é a nova produção dos criadores de ‘Dark’

Jantje Friese e Baran bo Odar, criadores de Dark, uma das séries originais da Netflix mais aclamadas dos últimos tempos, estão a trabalhar numa nova produção de época. Chama-se 1899 e a trama passa-se num barco de migrantes que faz a ligação entre a Europa e os Estados Unidos.

Em desenvolvimento desde 2018, a nova série conta com Aneurin Barnard (Dunkirk), Andreas Pietschmann (Dark), Miguel Bernardeau (Elite) e Emily Beecham (Into the Badlands) no elenco. Está a ser filmada no Estúdio Babelsberg, na Alemanha, um dos equipamentos mais avançados em termos de tecnologia virtual na Europa.

Apesar de pouco se saber sobre a história da nova série da Netflix, o Deadline adianta que o guião se debruça sobre os passageiros de um navio, todos de diferentes culturas e estratos sociais, que têm em comum a procura de uma vida melhor no novo continente. A viagem transforma-se quando, no meio do oceano, se cruzam com outra embarcação.

“Sabendo o que fizemos em Dark, todos podem ter a certeza que isto será algo estranho, selvagem e doido”, afirmou Odar citado pelo Deadline. Se na produção alemã as viagens no tempo eram um dos elementos centrais, os fãs agora deverão esperar algo diferente. “Não nos repetimos, odiamos isso, mas será um puzzle divertido para o público”, acrescentou um dos criadores.

O possível regresso de Dark para uma nova temporada, pelo menos por enquanto, também parece uma possibilidade remota. “Há sempre uma possibilidade. Se puder ser pensado, é possível”, disse Friese, sem explicar o significado da afirmação. Por agora, os fãs da série germânica terão de se contentar com a nova aposta da Netflix, ainda sem data prevista de estreia.

Questionados sobre a possível duração de 1899, Friese e Odar revelaram que estão a tentar desenvolver a ideia de forma a que se possa prolongar no tempo, mas que tudo depende do número de pessoas que irá assistir e da vontade da gigante do streaming de continuar a apostar no projecto.

+ Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal

Participe no Time Out Index e conte-nos o que sente pela sua cidade