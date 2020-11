A Casa de Pasto da Palmeira faz dez anos e tem presentes para si

Em Novembro, a Casa de Pasto da Palmeira, na Cantareira, faz dez anos e a data não vai ser passada em branco. Bem pelo contrário.

Há uma nova ementa, elaborada segundo a votação dos clientes durante o mês de Outubro, com novidades e alguns dos melhores clássicos da década. Como os éclairs de queijo de cabra com mel e nozes, os mais votados, os ovos à Rui, os queques de alheira com grelos e os rolos de frango com molho de manga.

O menu especial de aniversário (16€), disponível durante Novembro, é outra das novidades. Inclui castanhas com flor de sal e manteiga, cevadotto de abóbora com bochecha e vinagrete de framboesas, rabanada, copo de vinho e café.

Mas há mais uma novidade: vai ser possível adquirir um cartão com 10% de desconto, acumulável até quatro vezes, para gastar no mês de Dezembro. No dia 17 de Novembro, data do aniversário, também haverá ofertas.

