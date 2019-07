A Guerra dos Tronos soma 32 nomeações para os Emmys deste ano

E para o final: mais um recorde. A oitava e última temporada de A Guerra dos Tronos somou 32 nomeações para os Emmys, com Kit Harington e Emilia Clarke a encabeçarem a corrida na categoria de melhor actor e actriz numa série dramática. Nunca uma série tinha conquistado num só ano tantas nomeações. Logo atrás do título da HBO, ficou The Marvelous Mrs. Maisel com 20 indicações e Chernobyl com 19.

Além Harington (John Snow) e Clarke (Daenerys Targaryen), foram nomeados nas categorias secundárias de representação Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Alfie Allen (Theon Greyjoy), Lena Headey (Cersei Lannister), Maisie Williams (Arya Stark), Sophie Turner (Sansa Stark) e Gwendoline Christie (Brienne of Tarth). Na luta pelo Emmy de melhor actriz secundária, só houve espaço para entrarem ainda Fiona Shaw (Killing Eve) e Julia Garner (Ozark). Já os homens de A Guerra dos Tronos, disputam o prémio com Giancarlo Esposito e Jonathan Banks de Better Call Saul, Michael Kelly de House of Cards e Chris Sullivan de This Is Us.

Na categoria de Melhor Actor numa série dramática, Kit Harington concorre com o repetente Bob Odenkirk (Better Call Saul), Jason Bateman (Ozark), Billy Porter (Pose), Sterling K. Brown e Milo Ventimiglia, ambos de This Is Us.

Por seu lado, Emilia Clarke foi nomeada ao lado de Robin Wright (House of Cards), Viola Davis (Como Defender Um Assassino), Jodie Comer e Sandra Oh de Killing Eve, Laura Linney (Ozark) e Mandy Moore (This Is Us).

Na luta por aquele que é um dos prémios mais cobiçados da noite, Melhor Série Dramática, A Guerra dos Tronos surge ao lado de Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve, Ozark, Pose, Succession e This Is Us.

Destaque ainda para a actriz Carice van Houten, a Melisandre de A Guerra dos Tronos, nomeada para Melhor Actriz convidada numa série dramática. As restantes nomeações para a série fenómeno da HBO dividem-se entre realização, argumento e várias categorias técnicas como efeitos visuais, guarda-roupa, montagem, som ou fotografia.

Já na comédia, The Marvelous Mrs. Maisel, série da Amazon, concorre com Veep, Barry, Fleabag, Boneca Russa, Schitt's Creek e The Good Place. E para Melhor Actor e Actriz numa Série de Comédia estão nomeados Bill Hader (Barry), Don Cheadle (Black Monday), Anthony Anderson (black-ish), Eugene Levy (Schitt's Creek), Ted Danson (The Good Place) e Michael Douglas (O Método Kominsky), Christina Applegate (Dead to Me), Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Natasha Lyonne (Boneca Russa), Catherine O'Hara (Schitt's Creek), Julia Louis-Dreyfus (Veep) e Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel).

Chernobyl, que tem dado que falar nas últimas semanas, já tinha conquistado a crítica e agora destaca-se na corrida aos Emmys com 19 nomeações nas categorias de minissérie. A produção da HBO concorre com pesos pesados como When They See Us, da Netflix, Escape At Dannemora, Fosse/Verdon e Sharp Objects.

Nomeados para melhor actor numa minissérie ou telefilme estão Hugh Grant (A Very English Scandal), Mahershala Ali (True Detective), Benicio Del Toro (Escape at Dannemora), Jared Harris (Chernobyl), Jharrel Jerome (When They See Us) e Sam Rockwell (Fosse/Verdon).

Na categoria feminina concorrem Amy Adams (Sharp Objects), Aunjanue Ellis e Niecy Nash de When They See Us, Patricia Arquette (Escape at Dannemora), Joey King (The Act) e Michelle Williams (Fosse/Verdon).

A lista completa das nomeações anunciadas nesta terça-feira pode ser consultada aqui. A cerimónia da entrega dos prémios está marcada para 22 de Setembro.

