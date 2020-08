A Islândia quer ouvir os seus gritos nos lugares mais remotos da ilha

Sente-se frustrado com o estado do mundo em geral ou a sua vida em particular? Abrace a terapia do grito e grave o seu no site do projecto Looks like you need to let it out. O convite é das autoridades da Islândia, que instalaram altifalantes em locais remotos da ilha para reproduzirem gritos dos quatro cantos do mundo nas mais belas paisagens selvagens do país.

O acto de gritar é considerado uma ferramenta terapêutica desde a década de 1970 e serve para libertar a ansiedade acumulada. “Imagine um bebé a chorar e a berrar. O barulho vem da barriga. É de onde o seu grito deve vir. Se ajudar, sinta a sua barriga com as mãos e respire profundamente antes de começar”, sugerem no site. “Se precisar de apoio psicológico, é essencial procurar ajuda profissional.”

Quando estiver pronto para gritar, escolha o local onde gostava de o ver reproduzido. Há sete opções à escolha: Viðey, a maior ilha da Baía de Kollafjörður, perto da capital de Reykjavík; Rauðasandur, uma praia de areal laranja nos Fiordes do Oeste; junto ao farol de Kálfshamarsvík, uma pequena enseada na parte norte de Skagi; nas praias tranquilas de Djúpivogur, no Leste da Islândia; no pico de Festarfjall, na península de Reykajanes; perto da Skóggafoss, uma das maiores quedas de água da Islândia; ou no Parque Nacional de Snæfellsjökull, onde se encontra um glaciar a cobrir um vulcão.

A iniciativa foi criada para promover o turismo na Islândia, por isso o site apresenta também informações sobre as sete regiões geográficas nas quais normalmente a ilha é dividida. Descubra a sua favorita e comece a planear as suas viagens.

