A maior ponte pedonal suspensa do mundo está a nascer em Arouca

Tem cerca de 516 metros de extensão, a uma altura do rio de aproximadamente 175 metros. Fica nas imediações dos Passadiços do Paiva, em Arouca, e será a "maior ponte pedonal suspensa do mundo".

A obra está em fase de conclusão e deverá ficar pronta no Verão, apesar de ainda não haver uma data oficial para a inauguração. A “516 Arouca” vai ligar as margens do rio Paiva nas imediações da Cascata das Aguieiras e da Garganta do Paiva, sendo assim possível apreciar estes dois pontos e toda a paisagem envolvente a partir de uma cota superior. De acordo com a Câmara de Arouca, vai ser "a maior ponte pedonal suspensa do mundo". O projecto de engenharia e arquitectura foi elaborado pelo Itecons.

A ponte suspensa sobre o rio Paiva terá uma extensão de 516 metros, um vão com cerca de 480 metros e uma altura do rio de aproximadamente 175 metros. A largura útil do tabuleiro será de 1,20 metros, sempre com guarda lateral, e o pavimento é constituído por gradil metálico, que tem a vantagem de não oferecer grande resistência ao vento, tornando a estrutura mais estável em condições de vento forte.

Veja as imagens e o vídeo de apresentação do projecto:

