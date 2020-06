A Miss'opo tem uma despensa com frescos biológicos

A Miss'opo, um dos espaços mais emblemáticos da Baixa, já reabriu com jantares, take-away e entregas (com um custo de 3€), de quinta-feira a domingo, entre as 19.00 e as 23.00. O menu vai mudando, mas há pratos emblemáticos que nunca falham, como a salada cósmica (10€) e o grandes bicos com enchidos (13€). Tudo isto já é um bom motivo para lá ir.

Mas há outro. A Despensa da Miss, no número 49 da Rua de Trás, que tem à venda frescos biológicos e funciona de terça-feira a sábado, das 12.00 às 18.00. Alface, beterraba, rúcula, funcho, coentros e salsa são alguns dos frescos que pode encontrar por lá. Bem como os "nossos pópios", que são criações autorais, como o pesto sazonal (5€/ frasco).

