A Noruega vai ter uma enorme piscina oceânica em forma de estrela do mar

Muitos escandinavos concordaram que há poucos prazeres maiores na vida do que uma ida à sauna, seguida de um mergulho num lago ou num fiorde. Mas mesmo por estes padrões, raros são os espaços de natação ao ar livre tão impressionantes quanto esta piscina flutuante, em forma de estrela do mar, a ser construída em Bergen, na Noruega.

Parte de um grande projecto de reconstrução à beira-mar – chamado True Blue – o complexo de natação vai contar com um pontão a conectar à praia urbana e a um novo parque no lago Store Lungegårdsvann, uma enseada do Mar do Norte, nos arredores da segunda cidade da Noruega. Foi projectado pela White Arkitekter, em colaboração com a Fredrik Petersson Arkitekter.

Um imenso paredão de 1.500 metros de comprimento está também em construção para sustentar os jardins que vão existir em redor do lago. Já as áreas flutuantes da piscina e da praia estarão mais próximas do centro da cidade e pretendem ser um espaço muito grande, ainda que protegido, para convívio, eventos e festas.

Prevista para estar concluída em 2023, esta piscina oceânica vai ser composta por três piscinas separadas, cercadas por uma série de formas triangulares que imitam as montanhas circundantes (e ligadas entre si num padrão de estrela do mar). A estrutura flutuante também pode ser usada como palco, uma vez que a praia e praças próximas têm capacidade para receber grandes multidões.

Para os puristas atrás da experiência “quente-e-frio”, vai haver também uma grande sauna, além de espaços perfeitos para fazer piqueniques.

Está preocupado que esta parte do mundo – na mesma latitude de Helsínquia e São Petersburgo – possa ser demasiado fria para mergulhos ao ar livre? Bem, não é tão frio assim. É que a água na costa norueguesa é aquecida pela corrente do Golfo. Por outras palavras: definitivamente, vai valer a pena.

