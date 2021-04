A nova gelataria artesanal do Porto tem uma fonte de chocolate

A Lavoratta abriu na Rua de Santa Catarina com uma carta de gelados, crepes e waffles – e uma fonte de chocolate Callebaut, com 55% de cacau.

Há uma nova gelataria artesanal no Porto. Chama-se Lavoratta e foi inaugurada no dia 21 de Abril na Rua de Santa Catarina, em frente ao Shopping Via Catarina. Está aberta todos os dias e conta com mais de 50 lugares sentados, distribuídos pelo interior do espaço, pela esplanada interior coberta e pelo deck interior descoberto, com um jardim vertical.

© The Foodies Club Deck interior da Lavoratta

A estrela da casa são os gelados artesanais, que são feitos todos os dias neste novo espaço, tal como os cones e os toppings. Mas na carta também há várias opções doces e salgadas de crepes e waffles, concebidos sob a consultoria do chef João Pupo Lameiras.

© The Foodies Club Waffle com topping morango e waffle com topping banoffee

Nas bolas de gelado clássicas há vários sabores e toppings à escolha, com destaque para a fonte de chocolate que, ininterruptamente, lança chocolate Callebaut com 55% de cacau, que pode adicionar como topping a qualquer pedido. Também servem taças de gelado – entre elas, há uma para "maiores de 18" ( 6,50€), com sorvete de limão, vodka, bolo de limão, lemon curd e merengue.

© The Foodies Club Panquecas com topping bambini

Na carta dos doces pode ainda encontrar waffles, crepes e panquecas em diferentes combinações. Como a Lavoratta (7,50€), com mini bolas de gelados de caramelo salgado e chocolate, topping de manteiga de amendoim e chocolate, amendoim crocante, cubos de caramelos, raspas de chocolate e chantili, ou a Banoffee (5,50€), com gelado de caramelo salgado, topping caseiro de caramelo salgado, banana e chantili.

© The Foodies Club Waffle folhado com pá fumada, alecrim e queijo brie

Na categoria dos salgados é possível encontrar waffles de massa folhada (3,50€), com sabores como cebola caramelizada e queijo cheddar; pá fumada, alecrim e queijo brie; ou queijo de cabra e goiabada. Nos crepes salgados, o destaque vai para o crepe de cogumelos cremosos com cebola e óleo de trufa (6,50€) e o crepe de salmão fumado, abacate e ovo (7,50€). Também há salada de mozarela fresca, tomate cereja, pesto e cone partido (6,50€) e de presunto, rolo de crepe, queijo de cabra, morango e tomate cereja (7€).

© The Foodies Club Salada de presunto e salada de mozarela fresca

Rua de Santa Catarina, 357. Seg-Dom 09.00-22.30. Instagram, Facebook.

