A nova série da RTP mostra os diferentes caminhos que vão dar a Compostela

Diz-se que percorrer os trilhos dos Caminhos de Santiago é uma experiência transformadora. 3 Caminos, a nova série da RTP, que se estreia a 29 de Março, retrata precisamente a história de cinco amigos de diferentes nacionalidades, cada um com os seus sonhos, ligados por esta experiência repetida em três momentos diferentes das suas vidas.

Em oito episódios, é possível acompanhar a evolução de cinco peregrinos – Jana (Anna Schimrigk), Raquel (Verónica Echegui), Roberto (Álex González), Luca (Andrea Bosca) e Yoon Soon (Alberto Joo Lee) – em três momentos distintos: o da primeira peregrinação em 2000; seis anos depois, numa segunda experiência; e, por fim, em 2021, na terceira peregrinação. Nestes 21 anos, o que mudou? Cada um dos protagonistas traz consigo os seus sonhos, romances e amizades mas, em última instância, o Caminho põe tudo em perspectiva.

A narrativa arranca quando Jana, uma jovem alemã, parte rumo a Compostela influenciada pela irmã. É aí então que conhece os restantes quatro amigos (uma espanhola, um coreano, um italiano e um mexicano), resolvendo percorrer o resto do caminho com eles. A partir do momento em que os cinco amigos embarcam juntos na aventura, o espectador é confrontado con trechos e experiências passadas de cada um, mostrando realmente quem eles são e quais os motivos que os levam a estar nesta experiência desafiadora, mas transformadora.

A produção da RTP, da TV Galicia e da Amazon Prime, realizada em parceria com a Beta Film, Ficción Producciones e Cinemate, conta com três actores portugueses no elenco. Inês Castel-Branco, João Reis e Maria João Falcão participam na série que chegou em Janeiro à plataforma de streaming, mas que fica agora disponível no primeiro canal, na próxima segunda-feira, às 22.45.

