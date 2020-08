À Procura do Almoço Perfeito? Reserve-o para 13 de Setembro

As cabras são cozinhadas durante a noite

Pensado por Bernardo Providência e Manuel Antunes, À Procura do Almoço Perfeito é não mais que um almoço de domingo "que se diferencia pela sensação de família criada à volta da mesa, ao mesmo tempo que oferece alta gastronomia com uma escolha vínica de excelência", explicam.

O primeiro arrancou em Novembro, no Todos P'ra Mesa, um espaço dedicado à educação alimentar, e foram acontecendo nos primeiros domingos de cada mês até ao início da pandemia. Nesse momento, "surgiu a ideia de elevar a fasquia e fazer um almoço diferente".

No dia 13 de Setembro, na Quinta do Mourão, no Douro, serão dez chefs, duas cabras e quatro vinhos os protagonistas de uma refeição especial "cozinhada debaixo da terra segundo um método de confecção ancestral", contam.

João Pupo Lameiras, Pedro Limão, Alexandre Sarmento, William Blake, Nuno Brás, João Pedro Magalhães, Luís Pimenta, Francisco Alves, Tânia Durão e Aurora Goy estarão responsáveis pelo banquete, das entradas às sobremesas, e os vinhos ficarão a cargo de um dos anfitriões, Bernardo Providência, escanção no Atrevo.

O almoço custa 70€ e as inscrições estão a voar. Para garantir a sua, vá aqui.



+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story