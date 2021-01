A Wome leva-lhe o melhor do mundo do vinho até casa

Este ano está a ser marcado pela pandemia, mas no meio de tantas coisas que nos vieram alterar a vida, também houve espaço para o surgimento de novas ideias e de novos negócios. É o caso da Wome, projecto criado por Filipe Rebelo em Outubro, que é mais do que apenas um serviço de entrega de vinho ao domicílio, e que quer proporcionar aos entusiastas da bebida uma experiência marcante em casa.

Filipe e a mulher sempre gostaram “de vinho na óptica do utilizador”, graceja, mas na altura de escolher o que beber a indecisão muitas vezes falava mais alto. “Há tanto vinho interessante, gostamos de experimentar coisas novas”, conta à Time Out por telefone. Com a pandemia, a experiência de “usufruir de coisas novas” e de ir aos restaurantes diminuiu e surgiu um vazio na rotina do casal. Pelos vistos, não foram os únicos e foi com base nessa necessidade que surgiu a Wome Box, um serviço de entregas (mensal ou não) de vinhos "mistério" em casa, para que possa ir provando coisas novas.

Todos os meses, a Wome Box leva a casa dos subscritores quatro vinhos nacionais (três tintos e um branco) de pequenos produtores (54,99€ a caixa). A selecção é feita por especialistas da área e por escanções – actualmente é Thomas Domingues, sommelier do LOCO, de Alexandre Silva, o responsável pelos vinhos. Mas o mais interessante é que, além das caixas-surpresa, os vinhos vão acompanhados por receitas idealizadas por Vítor Santos, chef do Nó de Gosto, em Tavira, que se adequam inteiramente ao perfil dos vinhos apresentados nesse mês. Para que os clientes possam saber mais sobre cada vinho, é disponibilizado também um curto vídeo em que o escanção deixa alguma informação simples e concisa sobre o que está prestes a ser bebido e uma história sobre as castas ou o produtor de cada garrafa.

Os portes estão incluídos no valor da mensalidade, mas Filipe garante que não há qualquer tipo de fidelização e que basta manifestar o desejo de cancelar ou suspender as entregas. Se quiser experimentar o serviço, pode efectuar uma compra única pelo mesmo valor que pagaria pelo plano mensal. Para Filipe, a “A Wome é muito mais que uma loja de vinhos, é um serviço de descoberta de novos vinhos, que não se encontram nos supermercados, com grande foco em conteúdos que pretendem contar as histórias do vinho, explicar o que se deve procurar no sabor do vinho promovendo a aprendizagem, e com receitas únicas que acompanham cada vinho e enaltecem o seu sabor”.

E como numa experiência, a música que acompanhará o momento da bebida é algo a ter em conta – juntamente com as garrafas, as receitas e os vídeos informativos, é partilhada uma playlist nova todos os meses, elaborada por Ricardo Guerra, apresentador do programa de rádio A Revolta do Vinyl. No site do projecto há ainda uma loja na qual é possível comprar os vinhos que integraram a box do mês anterior e ler as avaliações dos clientes que já provaram os vinhos enviados para casa.

No fundo, refere o criador do serviço, a Wome quer descomplicar o processo de escolha e de experimentação de um vinho. A longo prazo, Filipe quer criar uma base de clientes em Portugal e na Europa que se identifique com o projecto e que recorra a ele todos os meses para consumir vinho. Enquanto isso não acontece, está em curso um passatempo que irá oferecer uma caixa gratuita todos os meses até que seja declarado o fim da pandemia. A nova caixa será lançada nos primeiros dias de Janeiro, ao mesmo tempo que os vinhos deste mês ficarão disponíveis para compra avulso no site.

