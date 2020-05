Agora já pode receber cerejas do Fundão em casa

Campanha da Cereja do Fundão promove a entrega ao domicílio e conversas no Instagram.

O provérbio popular já o dizia: “As conversas são como as cerejas”. Aproveitando o mote, a cereja do Fundão lançou uma nova campanha com vendas online de frutas e legumes, sessões de live cooking e conversas no Instagram, que se prolongam até meio de Junho.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal do Fundão e inserida no âmbito do conselho consultivo da Indicação Geográfica Protegida da Cereja do Fundão, quer chegar mais perto dos consumidores. “A cereja do Fundão é um fruto excepcional e num contexto como aquele que vivemos é essencial usar novas ferramentas de promoção para chegar mais perto dos consumidores”, detalha o autarca do Fundão, numa nota enviada às redacções.

Desde de 18 de Maio que é possível fazer encomendas directamente ao Clube de Produtores do Fundão, por telefone, e-mail, ou através da página de Facebook e Instagram da marca. E entre 20 e 23 de Maio, dez convidados participam em directos no Instagram. Filipa Gomes, Gisela João, Carla Rocha, Ana Galvão, Joana Marques, António Raminhos e Catarina Raminhos, Ana Bacalhau e Rita Redshoes são os anfitriões da iniciativa.

A 29 de Maio, por sua vez, o chef Martinho Moniz faz um live cooking em que o ingrediente central é a cereja da região, no Facebook da Cereja do Fundão.

+ Leia a revista digital desta semana

+ Restaurantes do Porto com entregas ou take-away

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story