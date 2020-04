Agora pode comprar os hambúrgueres vegan do Apuro congelados

Boas notícias para os amantes dos hambúrgueres do Apuro, um vegan bar no Quarteirão das Artes. Agora, além do take-away e das plataformas de entrega, podem também ser comprados congelados e prontos a confeccionar.

À venda em sacos de quatro unidades (10€) ou dez (22€), estão disponíveis em quatro variedades: No Beef (de seitan com sabor a bife), Purista (feijão preto), Breiner 236 (grão-de-bico) e Apuro (lentilhas).

Para encomendar, pode entrar em contacto pelo Facebook ou Instagram ou ligar para o 22 402 4756. Os hambúrgueres devem ser levantados de segunda a sábado, das 12.00 às 15.30 e das 19.00 às 21.30, e ao domingo entre as 13.00 e as 15.30.

