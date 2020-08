Agosto é o mês do tomate coração de boi no Douro

A quinta edição do Concurso do Tomate Coração de Boi do Douro foi cancelada devido à covid-19, mas nem por isso a estrela desta época deixa de brilhar na região.

Os melhores tomates Coração de Boi das tradicionais hortas do Douro voltam à prova nos restaurantes do Douro durante este mês. Ao todo, são 14 os estabelecimentos aderentes, que servem o fruto até ao final de Agosto em saladas, pratos principais ou sobremesas.

"Esta época, que antecede o período forte da região, que são as vindimas, está a transformar-se numa verdadeira festa do tomate. A adesão a esta iniciativa, por parte dos restaurantes e do consumidor, tem sido tão extraordinária que estamos a conseguir concretizar o nosso objectivo de aumentar a atractividade do Douro, valorizando outros produtos de excelência para além do vinho, mais rapidamente do que alguma vez imaginaríamos", sublinha Celeste Pereira, directora da Greengrape, entidade organizadora do Concurso do Tomate Coração de Boi do Douro.

O Chaxoila, em Vila Real, o Pickles, restaurante do hotel Six Senses Douro Valley, em Lamego, a Cantina de Ventozelo, na Quinta de Ventozelo, em São João da Pesqueira, e o DOC do chef Rui Paula, em Armamar, são alguns dos espaços aderentes.



