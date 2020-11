Airbnb quer manter viva a magia do Natal com novas experiências online

Este ano, o Natal será atípico, mas não vale a pena amuar. O Airbnb acaba de anunciar uma parceria com vários pais natais para que possa partilhar os seus desejos e “ajudar a comunidade natalícia a ganhar rendimentos durante o que normalmente seria a sua época mais movimentada do ano” – sim, alguém tem de ajudar a pagar a gasolina para o trenó. Por isso, o melhor é espreitar as novas experiências online e decidir qual o próximo programa em família.

“Como muitos dos artistas de todo o mundo que interpretam o Pai Natal vivem com um rendimento fixo e os seus ganhos dependem das performances durante a época festiva, esta nova realidade criou sérias dificuldades económicas para inúmeros artistas que fazem de Pai Natal”, relembra em comunicado o Airbnb, que destaca diferentes propostas em todo o mundo, desde uma visita virtual à casa do Pai Natal na Lapónia, Finlândia, até um workshop para construir fantoches reciclados para as festas de fim de ano (a partir de 15€). Mas não só.

Nesta nova colecção de experiências natalícias, é ainda possível encontrar uma oficina para aprender a cantar músicas de Natal com uma estrela da Broadway (a partir de 44€), assistir a um concerto na Islândia (a partir de 22€), descobrir mais sobre as tradições no Quénia (a partir de 12€) ou como encontrar a aurora boreal na Noruega (a partir de 7€).

