Airbnb virtual: Volta ao mundo entre quatro paredes

Japão, Escócia, Suécia, Coreia do Sul, Espanha e Marrocos estão entre os mais de 30 países para conhecer através das experiências online que a Airbnb acaba de lançar. Traçamos-lhe o roteiro.

Costuma dizer-se que “o fruto proibido é o mais apetecido”. Não será por isso de estranhar que o aumento das recomendações para reduzir as saídas de casa às estritamente necessárias tenha sido acompanhado por uma crescente vontade de fazer precisamente o contrário. Por sorte, na era da tecnologia, distanciamento social não é sinónimo de isolamento e muito menos de uma condenação ao tédio. Pode inclusive ser a desculpa de que necessitava para explorar outras culturas e viver experiências que nunca imaginou.

Meditar com ovelhas a partir de uma quinta na Escócia ou com um monge budista no Japão; passear de bicicleta na companhia de Alistair Brownlee, triatleta que já conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos; e fazer doces suecos com um chef pasteleiro em Estocolmo são apenas alguns exemplos das mais de 50 possibilidades, provenientes de mais de 30 países, que a Airbnb tem ao seu dispor para garantir que os dias em quarentena não lhe parecem todos iguais.

A iniciativa surge na sequência da paralisação das reservas de alojamento e do cancelamento das experiências presenciais a que o surto de Covid-19 obrigou. Permitir “que os anfitriões obtenham um rendimento nestes tempos incertos” e consigam “levar a sua experiência virtual transformadora a milhões de hóspedes” são os principais objectivos deste mercado online de hospedagem, que quer ajudar as pessoas a “manterem-se conectadas”. Pode, portanto, deixar de lado as intermináveis partidas de monopólio e partir à descoberta de novas actividades em família ou com os colegas de trabalho, para que não corram o risco de perder o espírito de equipa.

Numa altura em que ir para fora cá dentro nunca fez tanto sentido, saiba que os anfitriões de Portugal também têm propostas para si. Directamente da capital chega Sangria e Segredos com Drag Queens, programa através do qual vai aprender “a fazer a sangria portuguesa mais autêntica” e assistir a performances únicas em directo. Também em Lisboa, Joana, proprietária de um restaurante de petiscos portugueses, convida-o para uma aula onde vai ensinar a preparar paté de atum e açorda alentejana, entre outras coisas. Mais do que ajudá-lo a aprender a cozinhar, a chef quer apresentar-lhe o país, “da comida à cultura, história e vinhos”.

Todas estas experiências oferecem também solução para os aniversariantes em isolamento. Os amigos, por exemplo, podem solicitar serviços e celebrar a data como deve ser. Um workshop de cocktails com especialistas pode ser a experiência que procuram. Mas há mais. Entre elas, o destaque vai para a possibilidade de desenhar a própria carta astral em Barcelona, de participar numa sessão de beleza coreana orientada por uma apresentadora de televisão em Seul, de conhecer cabras resgatadas num santuário dos Estados Unidos, de desenhar com um artista marroquino ou de conhecer os cães de Chernobyl. Tudo isto à distância de uma videochamada.

Como a Airbnb não quer deixar ninguém de fora, sobretudo “aqueles que estão mais isolados, como as pessoas com mais idade”, estabeleceu parcerias com organizações locais espalhadas pelo mundo, para traçar “experiências que os ajudem a aprender uma nova competência enquanto protegem a sua saúde”.

