Alentejo promove formações gratuitas e online para amantes de vinho

As sessões são gratuitas e vão decorrer através da plataforma Zoom, para todos aqueles com interesse em aprender mais sobre o mundo dos vinhos.

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana vai promover webinars gratuitos para todos os que queiram aprender mais sobre enoturismo e o processo de criação de vinhos, desde a uva à garrafa. A primeira sessão está agendada para esta sexta-feira, 26 de Fevereiro, pelas 17.00.

Com a sommelier Teresa Gomes e o director do Laboratório dos Vinhos do Alentejo, Luís Pedro Amorim, o objectivo desta primeira proposta é ensinar os participantes a degustar um vinho, para que aprendam a sentir e identificar aromas.

Já o segundo webinar, intitulado “Enoturismo: Presente e Futuro” e marcado para 5 de Março, pelas 15.00, servirá para debater o panorama actual do enoturismo nacional e fornecer ferramentas necessárias para a preparação do futuro.

Seguem-se outras datas à volta de diferentes temáticas relacionadas com o universo vitivinícola, como “Mulheres à Volta do Vinho” (8 de Março, 17.00), “Sustentabilidade: o Futuro dos Vinhos” (18 de Março, 15.00), “Da Uva à Garrafa” (25 de Março, 15.00) e “Oportunidades de mercado do vinho no Brasil” (31 de Março, horário a definir).

As sessões, que vão decorrer através da plataforma Zoom, estão limitadas a 100 participantes. Mas, se o número de inscrições for superior, será possível assistir, em directo, através do canal de YouTube dos Vinhos do Alentejo.

