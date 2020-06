Fred, Inês e Rafa são três amigos que têm “mais ilustrações que paredes” e um amor partilhado por t-shirts originais com desenhos e ilustrações. Na busca por peças para acrescentar à sua colecção, aperceberam-se que havia poucos ilustradores a fazer t-shirts de boa qualidade com os seus trabalhos. A produção fica cara, implica encomendar um certo número de unidades e, muitas vezes, apenas inclui os tamanhos S, M e L. Além disso, o artista raramente obtém uma parte justa do lucro das vendas.

A All The Tee (ATT) surge como alternativa ao modelo assimétrico de negócio entre empresários e criadores. “Além de querer t-shirts giras, quisemos encontrar meios de apoiar os nossos artistas favoritos de forma justa para todas as partes envolvidas”, descrevem no website. Cada colecção tem 10 designs de 10 ilustradores diferentes, a quem é dada total liberdade para criar dentro do tema previamente escolhido pela equipa da ATT. Os ilustradores só têm de se preocupar com a parte criativa do processo, já que a logística de produção, promoção, comunicação e envios fica a cargo da marca. Os lucros das vendas repartem-se em 60% para os ilustradores e 40% para a All The Tee.

A marca rege-se por uma lógica de colaboração e comunidade. Não admira, pois, que a inclusividade seja uma prioridade. “Os ilustradores que escolhemos são activistas pela igualdade em diferentes contextos e os nossos modelos têm diferentes formas e feitios.” As t-shirts podem ser compradas entre os tamanhos XS e 4XL.

A consciência ambiental também não fica de fora e é por isso que todas as t-shirts são feitas por encomenda em alternativa à produção massificada. Para isso, a partir do momento em que é lançada uma colecção, decorre uma campanha de duas semanas para viabilizar a produção das t-shirts. Serão apenas produzidas se determinado artista vender a quantidade necessária para avançar com a produção.

A primeira colecção, The Love Collection, foi lançada esta segunda-feira, e conta com designs de ilustradores como Joana Estrela, Mariana A Miserável, Amalteia, Dolbeth ou Patrícia Shim, entre outros. As t-shirts estão disponíveis online por 25€.

