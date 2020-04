Almeja tem menu especial para o Dia da Mãe

O Almeja é mais um dos restaurantes da cidade que trabalha agora com take-away e entregas (gratuitas acima de 35€). E isso significa que pode devorar em casa pratos como a tosta de cabeça de xara com escabeche e maçã (6,50€), o arroz caldoso com peixe (13€) e o Maxibom Almeja, uma sobremesa com chocolate, fava tonka e ruibarbo (6,50€).

Para o Dia da Mãe, que se comemora no domingo 3, João Cura e Sofia Amaral Gomes, os proprietários do restaurante, prepararam um menu especial, que pode ser encomendado até quinta-feira 27 e levantado ou entregue no sábado 2.

O que é que inclui? Um cabaz de pequeno-almoço com banana bread, manteiga fermentada, iogurte natural, granola caseira, morangos, cookies de chocolate, scones e laranjas (25€) e fideuá de lula e enchidos com aioli (23€/duas pessoas), para o almoço ou jantar. Por 45€ também pode levar as duas coisas e mimar a melhor mãe do mundo (a sua, claro) como ela merece.

