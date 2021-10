Amarante foi a cidade escolhida para receber a Festa Mundial da Animação

Entre 25 e 31 de Outubro, a 20.ª edição da Festa Mundial da Animação leva até Amarante sessões de cinema, workshops, exposições, debates, masterclasses e outras actividades focadas no cinema de animação. Vão marcar presença convidados nacionais e internacionais, entre eles realizadores, produtores, argumentistas e animadores, mas também estudantes de cinema de animação de todo o país.

Durante sete dias, o festival vai instalar-se em espaços como o Museu Amadeo de Souza-Cardoso, a Antiga Casa da Cadeia, o Cinema Teixeira de Pascoaes, a Biblioteca Municipal Albano Sardoeira - Pólo de Vila Meã, o Colégio de São Gonçalo, a Casa da Juventude, a Casa da Portela e a Gatilho - Associação Cultural.

Entre os convidados, destaca-se Joanna Quinn, que, além de assinar uma exposição, é o tema de uma retrospectiva cinematográfica e será a responsável por uma masterclass e uma oficina de cinema de animação. "Especial destaque para o mais recente filme Affairs of the Art, estreado em 2020 e que venceu a última edição do Festival Internacional de Curtas Metragens de Clermont Ferrand e que será exibido em Amarante", refere a organização, em comunicado.

© DR Cartaz do Festival Mundial da Animação

"Criada para formar e sensibilizar novos públicos, a Festa Mundial da Animação aposta na proximidade com a comunidade através de acções de natureza cultural que proporcionam o contacto com obras e autores, e a experimentação através de oficinas e encontros", lê-se em comunicado.

Entre os momentos mais importantes do festival está a atribuição do Prémio Nacional de Animação, "criado em 2013 com o intuito de promover, incentivar e premiar a animação portuguesa, os seus autores e as estruturas/associações que promovem o ensino, pensamento e criação fazendo uso do cinema de animação".

Existem três categorias – Filmes de Profissionais, Filmes de Escolas e Filmes de Oficinas, e ainda o Prémio do Público – e para esta nona edição da competição inscreveram-se mais de 70 filmes.

O evento foi criado pela Casa da Animação e serve como celebração do Dia Mundial da Animação – promovido pela ASIFA (Associação Internacional do Filme de Animação) –, que se assinala a 28 de Outubro e que é comemorado em mais de 40 países.

O programa completo está online. Os bilhetes diários têm um custo de 12€, o passe geral fica por 35€ e existe ainda a possibilidade de optar por comprar entrada para cada sessão de cinema, individualmente, por 3€.

