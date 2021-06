Amplifest no Porto em 2022 em dose dupla

O festival foi adiado, mas reforçado. No próximo ano, ocupa dois fins-de-semana de Outubro, com nomes como os Godspeed You! Black Emperor e Amenra.

No meio do ruído dos festivais de música em Portugal, o Amplifest sempre foi um pesado bálsamo. Foi pensado para ser vivido como uma experiência imersiva e exploratória, com concertos, conversas, discos, documentários, exposições e cerveja artesanal. O alinhamento é escolhido pelos dedos criteriosos da promotora portuense Amplificasom, que proporciona uma comunhão entre músicos e melómanos.

A edição de 2021 estava prevista para Outubro, mas a promotora já anunciou o adiamento. O Amplifest regressa ao Porto em 2022 e vai, pela primeira vez na sua história, ocupar dois fins-de-semana. O primeiro, a ter lugar entre 7 e 9 de Outubro, respeitará, no possível, o alinhamento anunciado e esgotado para este ano. Confirmados estão já os Amenra, Caspian, Cult of Luna, Elder, Holy Fawn, Irist, Jo Quail, Oranssi Pazuzu, Pallbearer e Telepathy.

A segunda parte do festival terá lugar entre os dias 13 e 15 de Outubro, também no Hard Club, e conta já com uma confirmação de peso: o regresso (em data única em Portugal) dos Godspeed You! Black Emperor. Mais novidades sobre a programação serão reveladas nos próximos meses.

No que toca a bilhetes, há um período de 14 dias úteis para pedidos de devolução aos portadores de bilhetes para a edição de 2021. Deverá ser feita, de 11 a 28 de Outubro de 2021, através da See Tickets. Os portadores de bilhetes para a edição de 2021 que pretendam transitar para 2022 não terão de fazer nada, ficando o bilhete automaticamente válido para o primeiro fim-de-semana de programação. Será ainda dada a possibilidade de compra de bilhetes para o segundo fim-de-semana a um preço promocional de 90€, entre 15 de Junho e 15 de Agosto.

A partir de hoje, estão à venda online os passes para o segundo fim-de-semana (115€). Serão também disponibilizados, em número limitado, passes gerais para os dois fins-de-semana (205€).

