Os vários tons de negro da música de peso estão de volta ao Hard Club entre 8 e 10 de Outubro. As primeiras confirmações são os Cult of Luna, Caspian e Holy Fawn.

No meio do ruído dos festivais de música em Portugal, o Amplifest sempre foi um pesado bálsamo. Foi pensado para ser vivido como uma experiência imersiva e exploratória, com concertos, conversas, discos, documentários, exposições e cerveja artesanal. O alinhamento é escolhido pelos dedos criteriosos da promotora portuense Amplificasom, que proporciona uma comunhão entre músicos e melómanos. A música que preenche o cartaz tem peso e intimidade, poder físico e emocional.

Em 2021, este festival que se assume como uma experiência de descoberta dos espaços mais negros e transgressores da música de peso contemporânea, está de volta ao Hard Club, no Porto, entre 8 e 10 de Outubro. As primeiras confirmações para o fim-de-semana são os Cult of Luna, Caspian e Holy Fawn. Nesta primeira fase de venda de bilhetes, o preço custa €90 para os primeiros 100 compradores. Podem ser adquiridos unicamente online em seetickets.com.



O colectivo sueco de pós-metal Cult of Luna vai apresentar um novo trabalho, The Raging River, agendado para 2021. Os Caspian afirmam-se como um dos pilares do pós-rock e regressam ao festival para mostrar os clássicos da sua discografia e o mais recente álbum On Circles. Os Holy Fawn, que juntam o rasgo do black metal às texturas do shoegaze, farão a sua estreia nacional no Amplifest.

