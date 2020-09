Angeiras mostra o melhor do mar à mesa com menus a 15€

A primeira edição do evento gastronómico VisEat Angeiras vai levar o melhor do mar para a mesa de nove restaurantes da Praia de Angeiras e arredores, em Matosinhos.

Entre 1 e 6 de Setembro, os restaurantes Atlântico, Solar do Gordo, A Casa do Gordo, Saraiva, Mira Parque, Lobo do Mar, A Barraquinha do Rijo, L'Osteria e O Meão apresentam um menu especial que inclui entrada, prato e sobremesa, pelo valor de 15€, ao almoço e ao jantar.

Os restaurantes aderentes vão apostar em pratos clássicos como o arroz de marisco, peixe grelhado ou polvo à lagareiro, mas também pratos menos convencionais como a massada de tamboril ou a pizza com salmão fresco.

Os menus do VisEAT Angeiras estão disponíveis aqui. O Turismo de Matosinhos convida a partilhar fotografias das suas refeições nas redes sociais, com as hashtags #VisEATAngeiras #matosinhoswbf #matosinhos #Angeiras e #zomatopt. Aproveite também para conhecer a pitoresca Praia de Angeiras com os seus tradicionais barcos de pesca e casas coloridas.

