Animação de Bombarda regressa em formato digital

Enquanto as galerias do Quarteirão das Artes não podem inaugurar as suas exposições, a empresa municipal Ágora vai garantir que a animação de rua que as acompanham chega até si na mesma. Como? Através da iniciativa Bombarda em Casa, que adapta para o formato online as actividades até agora planeadas para o exterior.

O programa arranca já este sábado, dia 9, às 15.30, com o Drink & Draw, um projecto de desenho digital colaborativo aberto a todos – sim, quem não tem conhecimentos prévios desta disciplina também pode participar. Os exercícios propostos nestas sessões, conduzidas pelos ilustradores Joana Estrela e Nicolau, são realizados em grupo e muito do que será desenvolvido vai contar com a influência das ideias e sugestões dos participantes.

Entre as 17.00 e as 20.00 há conversas-performance com curadoria do Porto/Post/Doc, que “pretendem instigar o diálogo em torno da experiência do vazio da cidade a partir de imagens realizadas pelos autores convidados” nas últimas décadas. Estas incidem, ainda que de forma singular, "na relação entre paisagem e ausência”. Às 17.00, os intervenientes são André Cepeda (fotografia) e Pedro Serrazina (cinema de animação), e às 18.30 esperam-nos Inês D'Orey (fotografia) e Lois Patiño (cinema).

