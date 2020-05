O festival MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, regressa em 2021, de 16 a 18 de Julho. Anitta e Liam Payne são os primeiros nomes confirmados para o próximo ano.

Os dois artistas, que deveriam marcar presença nesta edição de 2020, vão subir ao palco principal no sábado, dia 17 de Julho do próximo ano. Além destes dois nomes, o promotor do festival assegurou à agência Lusa que a maior parte dos artistas tem vontade de reconfirmar presença, embora esta dependa ainda das suas agendas.

Anitta é um fenómeno internacional do funk carioca. Em 2019, "Terremoto" foi o vídeo de música mais visto no YouTube em Portugal. Liam Payne estreou-se no mundo da música com os One Direction e lançou a sua carreira a solo em 2017.

Quem quiser, pode proceder à troca dos bilhetes já adquiridos para as novas datas do festival ou solicitar a devolução do valor do bilhete entre os dias 19 de Julho 2021 e 2 de Agosto 2021, ou seja, no prazo de 15 dias após a realização do festival.

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

Share the story