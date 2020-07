Anje Café abriu com uma vista incrível para o rio

Se nunca entrou na Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), tem agora a desculpa perfeita. O Anje Café abriu no início de Julho, pelas mãos de Luís e Alfredo Koch e João Vilela. Instalado numa antiga sala de eventos, o espaço foi remodelado e redecorado e está agora aberto ao público para quem quiser comer, beber um copo ou apenas sentar-se ao computador enquanto observa a incrível vista para o rio.

Na carta, da autoria do chef Rui Oliveira, brilham essencialmente os petiscos tradicionais portugueses como o berbigão à chefe (6,50€), as lulinhas fritas (6,50€), os croquetes de alheira (4€) e as moelinhas (5,50€). Ao almoço, durante a semana, há sempre um menu a 12€ com sopa, prato (muda todos os dias e há sempre três opções), bebida, café e sobremesa.

Além dos pratinhos para picar, há uma lista de especialidades onde pode encontrar o peixe na brasa, que varia consoante a disponibilidade, e a presa de porco com batata assada e puré de aipo (15€). Para quem prefere algo mais leve, não faltam bowls, tostas e saladas.

Por encomenda, para um número mínimo de pessoas, o Anje Café fecha para jantares privados.

