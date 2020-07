Antigo Cinema de Ermesinde vai ser recuperado

O antigo Cinema de Ermesinde foi o sítio onde muitos ermesindenses viram pela primeira vez um filme na "grande tela". Faz parte da identidade cultural e da memória colectiva da cidade, mas foi deixado ao abandono nas últimas décadas.



No ano passado, a Câmara Municipal de Valongo mostrou interesse em adquirir o edifício, com o objectivo de o reabilitar como equipamento cultural ao serviço da cidade e do município, devolvendo assim a Ermesinde um dos seus primeiros e principais pólos culturais.

Esta semana, a Câmara de Valongo anunciou que já "formalizou a proposta de aquisição do antigo Cinema de Ermesinde ao Centro Social de Ermesinde". O presidente da Câmara, José Manuel Ribeiro, e o presidente da Junta de Freguesia de Ermesinde, João Morgado, visitaram o histórico edifício, "com a esperança de que se inicie em breve o processo de recuperação deste património cultural, para que seja novamente colocado ao serviço da comunidade".

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story