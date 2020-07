Antigo moinho de água em Caminha foi recuperado

O Moinho de Bouça-Mé foi construído em finais do século XIX e era usado para moer cereais como milho e centeio, para fazer farinha para as broas, até que parou a produção e ficou em ruínas. Cerca de 40 anos depois, a mó voltou a moer.

Depois de reabilitado pela Câmara de Caminha, que está a apostar na preservação e recuperação do património concelhio, o moinho foi oficialmente inaugurado em Junho e está agora aberto para uso da população e para satisfazer a curiosidade dos visitantes, que podem conhecer como é que as coisas se faziam antigamente.

O moinho fica na freguesia de Orbacém, no concelho de Caminha. Pode encontrá-lo perto do Parque de Bouça-Mé, junto a uma ponte romana, na margem de um dos afluentes do rio Âncora. O local é paradisíaco, com muito verde e muita água, a convidar para passeios à sombra das árvores autóctones.

