App "Posso Ir?" diz-nos se há fila à porta do supermercado

A "Posso Ir?" nasceu do esforço conjunto entre duas startups, no âmbito da plataforma Tech4Covid19. Tal como a Waze, aplicação para o trânsito automóvel, baseia-se em informação dada pelos utilizadores. Desta feita, para perceber qual a melhor altura para ir às compras.

Fazer fila à porta de um supermercado tornou-se prática comum desde que o surto de Covid-19 chegou a Portugal. Isto porque, por razões de segurança, a densidade de pessoas no interior não deve ultrapassar um utilizador por cada 25 metros quadrados, o que leva ao congestionamento das entradas em espaços comerciais.

©DR

Foi para solucionar esta questão que as startups Lapa e Visuallity desenvolveram a "Posso Ir?", uma aplicação que permite, com base em dados fornecidos pelos utilizadores e mesmo pelas superfícies comerciais, saber o estado de afluência em tempo real. Desta forma, é possível decidir qual a melhor altura para sair, contando com informações que abrangem desde mercearias a super e hipermercados.

A "Posso Ir?" faz parte da plataforma Tech4Covid19, um projecto nascido pela mão de fundadores de startups tecnológicas portuguesas, e que conta neste momento com 4300 pessoas de 250 empresas diferentes, das mais variadas áreas de actividade. Entre os projectos em curso estão vídeo-consultas grátis, serviço de entregas, app para rastreio de infectados ou potencialmente infectados, alojamento para profissionais de saúde ou angariação de fundos para compra de equipamentos.

A aplicação, gratuita, está disponível para iOS e Android.

