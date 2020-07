Arte na Leira: uma galeria de arte no meio da Serra d'Arga

Há mais de 20 anos que o pintor Mário Rocha decidiu fazer da sua casa, em Arga de Baixo (Caminha), uma galeria de arte. Durante um mês, a sua pequena casa na Serra d'Arga abre ao público e transforma-se na Arte na Leira, uma improvável mostra de artes. A harmonia entre a arte moderna e a serra agreste continua a atrair muita gente para ver variadas expressões artísticas no meio rural.

Lado a lado estão artistas consagrados, nacionais e internacionais, e novas promessas. Entre pintura, escultura, desenho, cerâmica, fotografia, ourivesaria e design, há muito para ver, com obras de artistas como João Lopes Cardoso, Henrique Silva, Marco Rooth, Catarina Machado, Rico Sequeira, Ana Camilo, Paulo Neves, Lara Lavey, André Castanho, Maria Souto de Moura, Victor Roriz e Luís Paupério.

Este ano não haverá a habitual festa no dia da inauguração, mas a galeria estará aberta ao público de 20 de Julho a 23 de Agosto, todos os dias entre as 10.00 e as 20.00. A utilização de máscara é obrigatória em todos os recintos da exposição, assim como a desinfecção das mãos à entrada. Recomenda-se, ainda, uma distância de 2 metros relativamente a outros visitantes.

Para lá chegar, percorra os 6 km após a saída "Arga" na A28 (que liga Viana do Castelo a Caminha), pela única estrada que corre a serra. Aproveite para deslumbrar-se com as paisagens verdejantes do Minho e reabastecer os pulmões com oxigénio.

