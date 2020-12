Artistas juntam-se à Associação VilacomVida para concerto solidário online

As receitas do concerto revertem para a inclusão social e autonomia de jovens com Perturbações Ligeiras do Desenvolvimento Intelectual.

A Associação VilacomVida, que promove um projecto sustentável de empregabilidade e formação de jovens com Perturbações Ligeiras do Desenvolvimento Intelectual (PDI), está a preparar um concerto solidário, com transmissão em directo a partir dos estúdios da AVK, em Lisboa, no próximo dia 19 de Dezembro, pelas 21.30. Tiago Bettencourt, Mafalda Veiga e Frankie Chavez são apenas três dos nove artistas que se associaram à causa.

O convite é simples: aproveitar uma noite de música e promover a vida autónoma e a inclusão social sem sair do sofá. Para assistir ao concerto, basta reservar o seu lugar através de um donativo. As receitas revertem para a abertura de mais um negócio social, que além de ser o palco principal da associação é também o que sustenta a sua missão.

“O contexto de pandemia que atravessamos não permitiu a realização do concerto de portas abertas para receber todos os amigos da VilacomVida, como tanto gostaríamos que acontecesse novamente. Mas deu-nos a oportunidade de chegarmos a mais pessoas e, desta forma, dar a conhecer e convidar para apoiar a causa”, lê-se em comunicado. “Com a abertura do novo Espaço com Vida, que irá actuar através de uma marca francesa de restauração inclusiva, a Associação pretende, durante o ano de 2021, recrutar 33 jovens, um compromisso no âmbito do financiamento P2020 a ser estabelecido até Dezembro de 2022.”

Com apresentação de Sofia Cerveira, o concerto inclui actuações de Tiago Bettencourt, Mafalda Veiga, João Pedro Pais, Pedro Vaz, Diana Castro, Maria Ana Bobone, Frankie Chavez, Anjos e Mimi Froes.

