As beauty talks da Sephora mostram a beleza de ficar em casa

A marca de beleza terá programação semanal no Instagram. Todos os dias, às 18.00, um convidado de uma área diferente e liga-o ao mundo da maquilhagem.

Em época de confinamento, a Sephora Portugal quer desafiar os portugueses a darem o seu melhor, “mesmo quando não está ninguém a ver”, e lançou o movimento “#ABelezadeFicaremCasa”. A marca francesa quer promover a auto-estima e o convívio através de conversas sobre beleza no Instagram, em lives diários, às 18.00, sempre com um convidado diferente.

“Queremos contribuir de uma forma positiva para a auto-motivação e auto-estima, tão importantes em momentos como estes, oferecendo conteúdos que tocam vários campos, como a beleza, maquilhagem, tratamento, culinária, crianças, psicologia, gravidez, lifestyle, entre outros”, explicam em comunicado à imprensa.

As beauty talks, cujo calendário é lançado todos os domingos no Instagram da Sephora (@sephoraportugal), serão moderadas por Verónica Pose, make up artist profissional da marca. Há sempre um tema diferente: na primeira semana já houve uma conversa sobre a preparação do corpo para o Verão com Catarina Miranda e uma aula sobre o eyeliner perfeito com a tatuadora Mariza Seita.

Esta sexta-feira, 3 de Abril, é a vez de Miguel Tojal, do Ás de Copos, preparar um cocktail em casa; sábado, a influencer Minnie Mars dá dicas de como maquilhar e entreter as crianças nesta altura em casa; e no domingo, dia 5, é dia de ir para a cozinha sem descurar a maquilhagem com Teresa Cameira, cozinheira e formadora no Time Out Market.

Para replicar em casa o que convidados e maquilhadores mostram nos directos, no início de cada sessão dizem-lhe quais os materiais ou ingredientes que precisa. Cada live dura 15 minutos, uma rapidinha de beleza.

+ Leia a edição mais recente da Time In Portugal

+ 10 sítios para comprar cosmética vegan

+ Cosmética artesanal: do Minho com carinho

+ Descarregue aqui a edição desta semana da Time In