As Bolas do Abade estão quase a chegar ao Mito

Já todos aceitamos que, este ano, o Verão vai ser diferente. Não vai dar para juntar dezenas de amigos à mesa de uma marisqueira, nem para estender a toalha em cima do vizinho do lado. Tudo bem, desde que não nos tirem as bolas de Berlim.

Na verdade, elas até vão chegar mais cedo do que imagina: no sábado, 4 de Julho, as Bolas do Abade (4€), uma criação do cozinheiro portuense Miguel Oliveira, autor do famoso Pudim do Abade, vão estar disponíveis para take-away em mais um pop-up de comida de rua no Mito. "Se pensarmos bem, a bola [de Berlim] é street food. Eu tinha uma enorme vontade de as provar e quando falei com o Miguel [Oliveira] mostrou-se logo entusiasmado com a ideia", explica o chef Pedro Braga.

No fundo, é uma massa "leve e fofa" recheada com "uma dose generosa do Pudim do Abade", como se lê em comunicado. As encomendas são limitadas, devem ser feitas até dia 1 de Julho e as Bolas do Abade devem ser levantadas no sábado 4 entre as 16.00 e as 18.30.

Vendida ao público pela primeira vez em Junho do ano passado, em Lisboa (há um atelier em Campo de Ourique e um espaço no Time Out Market), a Bola do Abade chega agora ao Porto pela primeira vez.



