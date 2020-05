As máscaras da Circus Network são obras de arte

A Circus Network vem trazer um pouco de cor a estes dias sombrios. A galeria portuense convidou artistas como Lara Luís, Bruno Albuquerque e Oker para desenharem máscaras comunitárias.

O sucesso foi tão grande que as primeiras edições estão praticamente esgotadas. As três primeiras máscaras foram desenhadas por Bruno Albuquerque, Lara Luís e Oker e as próximas edições vão contar com os artistas Asno, Contra e The Caver.

As primeiras já esgotaram, mas vão ter direito a uma segunda edição. No próximo fim-de-semana vão estar em pré-venda, "para quem quiser reservar desde já e não se arriscar a que esgotem", explica Ana Muska. Com esta iniciativa, a galeria quer consciencializar "para a necessidade de utilização de máscaras sociais", e vai contar "com cada um dos artistas agenciados pela Circus Network e, quem sabe, abrir a muitos outros".

As máscaras custam 6€, são feitas de material 92% PES e 8% spandex e foram submetidas para certificação do Citeve. Podem ser compradas via mensagem no Instagram ou Facebook, ou na galeria, que fica na Rua do Rosário, 54.

A Circus Network é uma agência de artistas, galeria, loja e espaço de cowork. Depois de mais de um mês fechada, reabriu este mês ao público e pode ser visitada de segunda a sábado, das 14.00 às 18.00 – se quiser encomendar e ir buscar de manhã, pode marcar uma hora. Na loja online pode comprar ilustrações, t-shirts, sacos de pano, cachecóis, livros, zines, marcadores e latas de tinta em spray.

Estas são as máscaras que estão, para já, disponíveis:

