As sangrias da Champ's da Baixa Bistrô estão à distância de um clique

As sangrias da Champ's da Baixa Bistrô

Se anda a esvaziar a garrafeira aí de casa à velocidade da luz, dê-lhe descanso por uns dias e encomende antes as sangrias da Champ's da Baixa Bistrô, disponíveis em exclusivo através da plataforma Uber Eats.

Sangria de morango e espumante, tropical e espumante, ou Porto e espumante são as opções disponíveis, todas vendidas a 8€ em garrafas de 500 ml, que pode encomendar para casa prontas a beber.

Se precisar de encher a barriga com alguma coisa mais substancial (convém, na verdade), espreite a lista de restaurantes do Porto com entregas ou take-away.

