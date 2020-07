Às sextas há petiscos na Galeria do Largo

Todas as oportunidades são boas para se sentar à mesa com amigos a beber copos de vinho e a petiscar. Mas a verdade é que, a cheirar o fim-de-semana, tudo é melhor. Por isso, esta sexta-feira rume à Galeria do Largo, restaurante do hotel Porto A.S. 1829, e prove o menu de petiscos de base portuguesa disponível sempre ao jantar (17€).

"Queremos aproveitar o que de melhor o mercado tem para oferecer", explicou o chef Manuel Ferreira, justificando este novo conceito, disponível durante o Verão. Mini francesinhas, preguinhos, sardinhas e lapas foram alguns dos petiscos que já apareceram no menu (e que podem voltar). No entanto, a ideia é "aproveitar um produto local e trabalhá-lo de acordo com a oferta do dia", diz.

