As trufas brilham no menu especial do In Diferente

Para celebrar os produtos de época, a chef Angélica Salvador lançou no restaurante In Diferente um menu especial onde as trufas são as estrelas.

O menu tem cinco momentos "guarnecidos com trufa negra ou trufa branca", explica a chef. Custa 50€ e está disponível de terça a sexta-feira, ao almoço e ao jantar. Inclui trufas e parmesão; ovo, presunto e trufa preta; bacalhau, trufa preta e salsa; pato, cogumelos e foie gras; e rabanada com baunilha e creme inglês.

As reservas devem ser feitas através do email indiferentereservas@gmail.com ou do número 91 103 3315.



+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal